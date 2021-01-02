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Шоу-бизнес

Назвали в честь себя: невестка Валерии объяснила выбор необычного имени для дочери

7:27 2 января 2021
валерии внучка

Внучку 52-летней певицы Валерии назвали очень необычным именем. Об этом рассказала мама новорожденной, модель и блогер Лиана Шульгина.

В своем Instagam Лиана опубликовала пост, посвященный малышке, и указала, что дочку назвали Селин.

«Солнышко, мы тебя так сильно все ждали!!! Добро пожаловать в этот прекрасный мир, наша большая любовь. Ты выбрала себе самую красивую дату: 01.01.2021. (Ангелочки подсказывали мне). Сеня + Лиана = Селин», — написала Лиана.

К посту молодая мама приложила несколько снимков из роддома. На кадрах Лиана обнимает мужа, а он заботливо держит новорожденную. Все выглядят уставшими, но очень счастливыми.

Поклонники пары пришли в восторг от имени девочки. «Прекрасное имя», «Чудесный выбор», — похвалили они.

Вспомнили фолловеры и про знаменитых тезок маленькой Селин.

22-летний сын певицы Валерии Арсений Шульгин и его жена Лиана стали родителями утром 1 января. Арсений пооткровенничал, что роды были партнерскими. Схватки у Лианы начались вечером 31 декабря. Быстро встретив Новый год, пара отправилась в роддом. Арсению разрешили присутствовать в зале, пока Лиана принимала ванну с гидромассажем, а потом раскачивалась на фитболе. Арсений пооткровенничал, что наблюдать страдания жены было сложно, но награда того стоила: удалось присутствовать во время чуда — появления на свет самого родного человека.

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