"Уже замужем": Лолита шокировала поклонников неожиданным признанием

Певица украинского происхождения Лолита Милявская, похоже, недолго пребывала в статусе холостячки. Во время шоу на одном из российских телеканалов артистка удивила зрителей чудесным преображением и шокировала признанием. Об этом пишет «7 дней».

Звезда появилась на сцене в костюме подарка, и ведущие долго гадали, кто же скрывается за маской. Когда артистка сбросила верхнюю часть и предстала в обтягивающем комбинезоне и ботфортах, коллеги отметили, что Лолита замечательно выглядит и очень постройнела.

Филипп Киркоров предположил, что удивительные перемены во внешности 57-летней певицы связаны с тем, что она влюбилась. «Я, вообще-то, уже замужем!» — огорошила поклонников признанием со сцены звезда.

В апреле 2020 года Лолита официально развелась со своим пятым мужем Дмитрием Ивановым. То есть, если о замужестве певица заявила не в шутку, то новый брак для артистки стал уже шестым.

Кто муж звезды, доподлинно не известно. Весной певица рассказывала, что завела романтические отношения с состоятельным мужчиной 48 лет, то есть на восемь лет младше Лолиты. Тогда же Милявская уверяла, что новый брак регистрировать не собирается, поскольку пробыла в статусе замужней женщины 32 года, и этого достаточно.

Отношение Лолиты к официальному браку становится понятнее, если учесть, что развод с пятым мужем Дмитрием Ивановым растянулся на десять месяцев. Еще дольше длились споры за раздел имущества. Певице только через суд удалось выписать бывшего мужа из квартиры.

Фото teleprogramma.pro, lolitamilyavskaya/instagram

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