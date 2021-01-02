28.08 / 28.50 34.14 / 34.81
Киев: +1
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

"Хотим отдать эмбрион". 81-летний Виторган и его жена предложили помощь бездетным парам

9:34 2 января 2021
виторган

81-летний народный артист РФ Эммануил Виторган и его 58-летняя супруга Ирина Млодик готовы помочь бездетной паре стать родителями. Об этом пишет «Стархит». Несколько лет назад семья Виторганов передала свои репродуктивные клетки на хранение в специальную клинику. Теперь, когда у Эммануила и Ирины уже есть двое дочерей, пара готова передать биоматериал нуждающимся.

Виторган и Млодик счастливы в браке с 2003 года. У них есть две дочери: Этель, которой скоро исполнится три года, и полуторагодовалая Клара. Первого ребенка Ирина родила сама, а Клару выносила суррогатная мать.

«Я всю жизнь хотела детей, но все не складывалось… Потом я заболела, и мне не разрешили врачи рожать из-за онкологии. Прошло столько лет, и мы это сделали. Что значит естественным или неестественным путем? Наши дети появились из нашей яйцеклетки и сперматозоида. У нас еще остались клетки», — разоткровенничалась жена Виторгана на передаче «Судьба человека» на одном из российских телеканалов.

виторган

Супруги назвали главное условие «сделки». «Если надо кому-то отдать эмбрион, мы бы отдали. Но так, чтобы не знать кому. Ведь важно, чтобы дети появлялись на свет. Их должно быть много», — объяснила Млодик.

Напомним, кроме общих дочерей с Ириной Млодик у Виторгана есть дочь Ксения от первого брака и сын Максим от второго семейного союза. Дочь Этель появилась на свет в феврале 2018 года, младшая Клара родилась в августе 2019-го. Виторган и Ирина признавались, что хотели бы еще одного ребенка.

Фото emmanuil_vitorgan/Instagram, irina_vitorgan/Instagram

204

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Ксения Мишина

«Холостячка» Мишина «сменила» фамилию

лолита

"Уже замужем": Лолита шокировала поклонников неожиданным признанием

валерии внучка

Назвали в честь себя: невестка Валерии объяснила выбор необычного имени для дочери

Фрагмент передачи

«Там практически каждый второй Ёптр»: Порошенко «попал под раздачу» «Квартала 95» и Потапа

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер