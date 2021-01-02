"Хотим отдать эмбрион". 81-летний Виторган и его жена предложили помощь бездетным парам

81-летний народный артист РФ Эммануил Виторган и его 58-летняя супруга Ирина Млодик готовы помочь бездетной паре стать родителями. Об этом пишет «Стархит». Несколько лет назад семья Виторганов передала свои репродуктивные клетки на хранение в специальную клинику. Теперь, когда у Эммануила и Ирины уже есть двое дочерей, пара готова передать биоматериал нуждающимся.

Виторган и Млодик счастливы в браке с 2003 года. У них есть две дочери: Этель, которой скоро исполнится три года, и полуторагодовалая Клара. Первого ребенка Ирина родила сама, а Клару выносила суррогатная мать.

«Я всю жизнь хотела детей, но все не складывалось… Потом я заболела, и мне не разрешили врачи рожать из-за онкологии. Прошло столько лет, и мы это сделали. Что значит естественным или неестественным путем? Наши дети появились из нашей яйцеклетки и сперматозоида. У нас еще остались клетки», — разоткровенничалась жена Виторгана на передаче «Судьба человека» на одном из российских телеканалов.

Супруги назвали главное условие «сделки». «Если надо кому-то отдать эмбрион, мы бы отдали. Но так, чтобы не знать кому. Ведь важно, чтобы дети появлялись на свет. Их должно быть много», — объяснила Млодик.

Напомним, кроме общих дочерей с Ириной Млодик у Виторгана есть дочь Ксения от первого брака и сын Максим от второго семейного союза. Дочь Этель появилась на свет в феврале 2018 года, младшая Клара родилась в августе 2019-го. Виторган и Ирина признавались, что хотели бы еще одного ребенка.

Фото emmanuil_vitorgan/Instagram, irina_vitorgan/Instagram



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