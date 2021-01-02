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Шоу-бизнес

Может потребоваться помощь хирурга: муж ударил звезду сериалов "Универ" и "Елки" ногой в лицо в новогоднюю ночь

9:58 2 января 2021
хилькевич

Для российской актрисы кино и телевидения Анны Хилькевич 2020 год завершился не лучшим образом. Во время празднования 34-летняя Анна получила ногой в лицо от мужа Артура Волкова.

Удар был случайным: мужчина зажигательно танцевал с дочерью, а Хилькевич снимала это на камеру телефона. В какой-то момент Артур задел ногой аппарат, а тот отлетел и попал Анне в переносицу.

«Быть оператором в новогоднюю ночь опасно. Может влететь с ноги и четко в переносицу от любимого супруга. Так что даже милая домашняя вечеринка уходящего 2020 года может закончиться и так», — написала Хилькевич в своем Instagram.

Звезда приложила к лицу кусок замороженного мяса, чтобы избежать отека.

К утру нос у Анны заметно распух. Актриса подозревает перелом переносицы и в ближайшее время собирается в больницу на рентген. Хилькевич борется с мыслью о том, что после случившегося может потребоваться пластическая операция на носу.

«Я поняла, что если нос сломался и не вернется в прежнюю форму, то придется делать ринопластику. А я не хочу! А ведь когда-то давно я очень хотела ее сделать», — вспоминает актриса.

Напомним, ранее Хилькевич показала, как развлекается с дочерью на карантине — ребенок оказался запертым в вольере для собак.

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