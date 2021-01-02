"Мороз по коже": Винник, Таюне и Пономарев восхитили украинцев исполнением колядки

Известный певец Олег Винник продолжает дарить украинцам «подарочки под елочку». Теперь для этого благородного дела он привлек свою супругу Таюне и коллегу по певческому цеху Александра Пономарева. Об сообщается в Facebook-аккаунте исполнителя.

«Друзья, теперь колядку „Добрий вечір тобі, пане господарю!“ в исполнении Олега Винника, Таюне и Александра Пономарева, которая так полюбилась слушателям, можно загрузить с любой удобной для вас музыкальной платформы», — написал Винник.

Также Олег Винник приводит ссылку, по которой известную колядку можно прослушать c хостинга YouTube или с популярных сервисов потоковой музыки. К тому же праздничную мелодию можно установить вместо гудков на мобильный телефон.

Конечно, обрадованные поклонники сразу же скачали колядку, не забыв поблагодарить певца за «подарочек»:





Напомним, Олег Винник записал особое видеообращение к поклонникам и пожелал стать волшебниками и получить любовь в «здоровом 2021 году».

Фото Olegg.Vynnyk.official/Facebook, Теленеделя

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