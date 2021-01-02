28.10 / 28.49 34.16 / 34.76
Киев: +1
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

"Мороз по коже": Винник, Таюне и Пономарев восхитили украинцев исполнением колядки

10:19 2 января 2021
Винник и Пономарев

Известный певец Олег Винник продолжает дарить украинцам «подарочки под елочку». Теперь для этого благородного дела он привлек свою супругу Таюне и коллегу по певческому цеху Александра Пономарева. Об сообщается в Facebook-аккаунте исполнителя.

«Друзья, теперь колядку „Добрий вечір тобі, пане господарю!“ в исполнении Олега Винника, Таюне и Александра Пономарева, которая так полюбилась слушателям, можно загрузить с любой удобной для вас музыкальной платформы», — написал Винник.

Также Олег Винник приводит ссылку, по которой известную колядку можно прослушать c хостинга YouTube или с популярных сервисов потоковой музыки. К тому же праздничную мелодию можно установить вместо гудков на мобильный телефон.

Конечно, обрадованные поклонники сразу же скачали колядку, не забыв поблагодарить певца за «подарочек»:


Напомним, Олег Винник записал особое видеообращение к поклонникам и пожелал стать волшебниками и получить любовь в «здоровом 2021 году».

Фото Olegg.Vynnyk.official/Facebook, Теленеделя

218

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Ксения Мишина

«Холостячка» Мишина «сменила» фамилию

лолита

"Уже замужем": Лолита шокировала поклонников неожиданным признанием

Фрагмент передачи

«Там практически каждый второй Ёптр»: Порошенко «попал под раздачу» «Квартала 95» и Потапа

валерии внучка

Назвали в честь себя: невестка Валерии объяснила выбор необычного имени для дочери

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер