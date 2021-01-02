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Шоу-бизнес

"Наша красотуля": фанаты не дали сравнить Настю Каменских с Ксенией Собчак

11:24 2 января 2021
каменских и собчак

Популярная украинская певица Настя Каменских поделилась в Instagram фотографиями с празднования Нового года. Для торжества певица выбрала легкое платье-комбинацию из зеленого атласа. Судя по фото, после свадьбы Каменских удалось сбросить несколько лишних килограммов. А платье на бретелях с открытой спиной дополнительно подчеркнуло изящную талию Насти и сексуальные бедра.

Полным эротизма снимком певица поздравила поклонников с наступающим Новым годом.

В первый день нового года звезда снова поздравила с праздником — на этот раз уже в уютном домашнем наряде. «Happy New Year, world», — написала она.

На оба поста Насти поклонники отреагировали восторженно и не скупились на комплименты красоте певицы.

В то же время нашлись и провокаторы, пытавшиеся смутить Каменских нескромными вопросами: «А что тебе подарил Потап?», «А где же муж?», «Чего это ты в праздник одна?».

Один из фолловеров даже попытался сравнить Настю с российской телеведущей Ксенией Собчак — и не в пользу Каменских.

Впрочем, те, кто пытался подпортить Каменских праздничное настроение, остались в меньшинстве. Восторженных комментариев было намного больше.

Напомним, ранее Каменских поделилась, как смогла избавиться от 20 килограммов исключительно за счет дробного питания.

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