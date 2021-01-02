Звезда фильмов "Семнадцать мгновений весны" и "Офицеры" заболел коронавирусом

Народный артист СССР Василий Лановой и его супруга, народная артистка РСФСР Ирина Купченко заразились коронавирусом. Об этом сообщил директор театра имени Вахтангова Кирилл Крок, сообщает «Интерфакс».

«Василий Семенович сдавал 31 декабря тест на антитела, у него их оказалось большое количество. Он сдавал ПЦР-тест, который показал положительный результат. Было решено сделать повторный тест, результаты которого пришли сегодня, он положительный. Чувствует себя Василий Семенович нормально, но, учитывая возраст (артисту 86 лет), решили не рисковать и положить его в клинику для поддержания состояния здоровья», — сказал он.

Крок уточнил, что тест на коронавирус также дал положительный результат у жены Василия Ланового Ирины Купченко, но актрису не госпитализировали. Она планирует посетить клинику, чтобы сделать КТ. Спектакли с ее участием и участием Ланового, намеченные на эту неделю в Театре им. Е. Б. Вахтангова, где служат артисты, будут заменены.

Отметим, что Лановой родился 16 января 1934 года в Москве. Известен по фильмам «Алые паруса», «Офицеры», «Война и мир», «Семнадцать мгновений весны» и многим другим. Служит в Театре им. Е. Б. Вахтангова с 1957 года. Сейчас занят в спектаклях «Последние луны», «Пристань» и «Посвящение Еве».

На счету Купченко более 60 ролей в фильмах и сериалах. Среди них «Звезда пленительного счастья», «Обыкновенное чудо», «Забытая мелодия для флейты», «Приходи на меня посмотреть» и другие. Артистка Театра им. Е. Б. Вахтангова с 1970 года. Сейчас занята в спектаклях «Евгений Онегин», «Последние луны», «Суббота, воскресенье, понедельник».

Как писали «ФАКТЫ», ранее известный российский актер Сергей Жигунов поделился впечатлениями от пребывания в коронавирусной больнице в оккупированной Ялте. Жигунов заболел 28 декабря. Новый год актеру пришлось встречать в больничной палате.

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