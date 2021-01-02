Не стала молчать: бывшая жена Петросяна раскрыла правду о романе с 30-летним красавцем

После развода с известным комиком Евгением Петросяном Елена Степаненко постройнела и похорошела, что, вероятно, и стало поводом для слухов о том, что у 67-летней юмористки появился мужчина в возрасте 30 лет, и он является помощником Степаненко, пишет «Стархит».

Так, в окружении Степаненко шептались, что за ней уже давно ухаживает молодой красавец, ради которого юмористка и старается выглядеть хорошо. Сама артистка старалась не обращать внимания на сплетни и долгое время молчала. Но после очередных публикаций на эту тему не выдержала и эмоционально высказалась о романе.

«Вот хотелось бы узнать, откуда эти новости приходят, кто их сочиняет?! Конечно, вся страна вступает в Новый год с новыми отношениями счастья, любви, здоровья, успеха и хорошего настроения на весь год, чего я всем и желаю! А еще хотелось бы поменьше вранья в прессе, чтобы люди верили, как раньше печатным изданиям! Я вот лично верю, что добро всегда побеждает зло! С Новым годом!» — заявила Степаненко.

Как писали «ФАКТЫ», в 2018 году Петросян решил развестись со Степаненко. Супружеская пара прожила в браке 33 года. Сейчас экс-супруги продолжают заниматься разделом имущества в судебном порядке. Источник в Хамовническом суде Москвы сообщил, что в иске по разделу имущества фигурируют 10 московских квартир. Их общая стоимость около 24 миллиона долларов.

Фото: Instagram/esheneve4er

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