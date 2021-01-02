Ваганчику нужна сестричка: Петросян сделал обнадеживающее заявление

Известный юморист Евгений Петросян в марте 2020 года снова стал отцом. Молодая супруга Татьяна Брухунова родила ему сына Вагана. Радостное событие они поначалу скрывали, но сейчас юморист охотно говорит о своем наследнике и даже обыграл рождение ребенка в новогоднем шоу.

А на своей странице в Instagram Петросян сделал заявление, опубликовав фотографию с Ваганом.

«В Новый год все подводят итоги года. А я любуюсь своим итогом года!» — написал юморист.

На снимке малыш одет в красный костюмчик и новогоднюю шапочку. Отец заботливо поддерживает малыша двумя руками.

«О, да! Мы тоже любуемся. Ну что может быть прекраснее детей?! Вы оба очаровательны!» — поддержали радость Петросяна в соцсети.

При этом подписчики Евгения Вагановича сочли снимок невероятно милым. Некоторые из пользователей также пожелали Петросяну, чтобы в наступившем 2021 году у него состоялось еще одно пополнение в семье и на этот раз избранница артиста родила ему дочь.

С этими пожеланиями согласился и адвокат Евгения Петросяна Сергей Жорин.

«Это не итог. Это только начало. Все лучшее впереди», — написал он.



Поклонники юмориста эту мысль подхватили и добавили, что в 2021 году будут ждать от Петросяна новых достижений.

«Ваганчику надо родить сестричку! Так что, итоги подводить рано», — отметил один из подписчиков артиста.

Как писали «ФАКТЫ», недавно появилась информация о том, что в семье Петросяна и его жены Татьяны Брухуновой вскоре может появиться второй малыш. Так, мать Брухуновой уже переехала из Тулы в Москву, а соседкам объяснила отъезд готовящимся пополнением в молодой семье.

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