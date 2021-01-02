Могилевскую раскритиковали из-за новогоднего поздравления

Наталья Могилевская записала собственное новогоднее поздравление Украине. Певица призывала проводить уходящий год с достоинством и благодарностью, потому что 2020-й хоть и был богат на испытания, но все они давались с важной целью.

«Все испытания, которые посылает нам Господь, призваны сделать нас лучше осознаннее, взрослее. Они дают понять, что мы делаем не так», — считает Могилевская.

Свою жизненную философию Могилевской удалось донести не до всех. Поздравление певица по привычке записала на русском языке, и не всем слушателям это понравилось.

Некоторые фанаты певицы момент с русским языком «проглотили» и написали в ответ Могилевской хорошие пожелания.

Но нашлись и те, для кого языковой вопрос принципиален. Могилевской четко указали, что раз уж она претендует на внимание украинцев, то было бы хорошим тоном употреблять государственный язык, тем более, что Наталья по-украински может и говорить, и петь — было бы желание.

Напомним, похожий скандал недавно разгорелся и вокруг творчества рэпера Потапа. Его попытка привлечь к совместному проекту россиянку Ольгу Бузову была воспринята как демонстративный плевок в украинцев. При этом Потап показал, что по крайней мере владеет украинским языком и способен вести дискуссию с оппонентами.

Что касается Натальи Могилевской, то она помимо записи новых клипов пытается экспериментировать с внешностью, но поклонники к этим трансформациям относятся сдержанно-осторожно и без особого восторга.

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