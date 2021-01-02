Не Тилль Линденманн: бывший концертный менеджер Лободы рассказал, кто выполняет роль ее "финансовой подушки"

Певица Светлана Лобода любит эпатировать публику яркими выступлениями и провокационными клипами в силу своей скандальной натуры, которая еще больше усилилась с приходом популярности певицы. Такое мнение в интервью «Собеседнику» высказал бывший концертный менеджер Светланы Станислав Пшеницын.

По его словам, именно эту черту своего характера знаменитость продемонстрировала, отказавшись выступать на недавней церемонии вручения премии «Золотой граммофон» (поводом для демарша стало использование другой певицей похожего реквизита).

Сам экс-менеджер начал работать с певицей в 2016 году, но его хватило всего на год, ведь за это время Светлана, по словам Пшеницына, превратилась из трудолюбивой артистки в трудолюбивую, но со звездной болезнью.

Сейчас же рядом с ней находится очень обеспеченный мужчина.

«И это не лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн, как пишут в прессе, а некий бизнесмен из Лондона. Имени его назвать, к сожалению, не могу», — отметил Пшеницын, который до сих пор расплачивается с долгами из-за отмененных концертов, а это около 200 тысяч долларов.

Он ожидает, что Лобода уже скоро начнет терять свою популярность.

Напомним, отмененный со скандалом номер Лободы в ванной оказался плагиатом.

82

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter