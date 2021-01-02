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Новогодний конфуз: DOROFEEVA рассказала, почему просит поклонников вручать ей подарки только в руки

17:43 2 января 2021
Новогодний конфуз: DOROFEEVA рассказала, почему просит поклонников вручать ей подарки только в руки

Выступление в новогоднюю ночь таит в себе немало опасностей для артистов, которых «разгулявшиеся» поклонники хотят одарить не только аплодисментами, но и, к примеру, фруктами или цветами. Об одном из таких сценических «сюрпризов» изданию Мarie Сlaire рассказала экс-солистка группы «Время и стекло» Надя Дорофеева, выступающая сейчас под сценическим именем DOROFEEVA.

По ее словам, несколько лет назад, выступая на праздничном мероприятии, артистка едва не заработала синяк вместо цветов или аплодисментов.

«На концерте в новогоднюю ночь кто-то из гостей решил оригинально угостить меня мандарином и попал им прямо в лицо — это было очень больно! Щека горела так, что я думала, что у меня уже гематома», — поделилась звезда.

Инцидент Дорофеева до сих пор вспоминает с дрожью в теле, отмечая, что подобные «подарки» на сцене — не редкость. Поэтому теперь получать подарки от поклонников знаменитость предпочитает лично в руки.

Напомним, бывшая участница группы ВИА Гра Анна Седокова призналась, как провела новогодний концерт на пределе возможностей, страдая от сильной боли в пояснице. Певице даже пришлось предупредить публику, что она может упасть на сцене.

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