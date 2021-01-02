"Трое лучше, чем двое": Вера Брежнева спровоцировала слухи о своей возможной беременности

Бывшую солистку «ВИА Гра», жену Константина Меладзе Веру Брежневу поздравляют с долгожданной беременностью. Слухи о своем интересном положении артистка спровоцировала, разместив на личной странице в Instagram новогодние фотографии, на которых она запечатлена возле елки в белых просторных брюках, вязаной шапке-ушанке и свитере-оверсайз.

«Загадали свои самые заветные желания? Пусть каждое сбудется», — пожелала подписчикам певица.

«А-а, вы ждете ребеночка», — предположили в комментариях пользователи сети.

«Ну пока нет. Но вещи оверсайз всегда дают такое впечатление», — отреагировала на комментарий артистка.

Тут же к обсуждению присоединились и другие.

«Пока» — это слово радует", «Ура, поздравляем!», «Какое это счастье!», «Вера, трое детей — явно лучше, чем двое», — пишут поклонники певицы, поздравляя свою любимицу с праздниками.

Как известно, Вера давно не скрывает, что была бы не против стать мамой в третий раз. Пока же Брежнева воспитывает 11-летнюю дочь Сару Киперман, а ее старшая дочь, 20-летняя Соня Войченко учится в США.

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