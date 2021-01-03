Смогли обмануть всех: звезда "Холостячки" и победитель шоу рассказали, как несколько месяцев скрывали отношения

Участница шоу «Холостячка» актриса Ксения Мишина и ее жених, победитель проекта Александр Эллерт рассказали, как «шифровались» после завершения проекта, ведь на экранах шоу в то время было в самом разгаре.

«На третий или на четвертый день я взяла у Саши авто, потому что мое было в ремонте. Я поехала, сделала селфи в машине, а у него ремни безопасности красные… И все, и все это разлетелось в Instagram и все сразу написали «все, это авто Саши, он победитель». Но это был очень сложный период, когда: «Так, Саня, ты идешь в этот магазин, а я в этот. Ты покупаешь это, а я вот это. Первая я захожу в подъезд, а потом ты», — рассказала счастливая невеста в интервью Кате Осадчей.

В свою очередь Эллерт заверил, что пришел на проект исключительно за сердцем Мишиной, а не ради карьерного взлета в Студии «Квартал 95», где он работает сценаристом.

«Я шел к Мишиной, чтобы Мишина стала Сашиной», — пошутил он.

По его словам, он предложил Ксении жить вместе на третий день после проекта и полон решимости оформить отношения с ней, став таким образом четвертым парнем в мире, который женился на избраннице после шоу «Холостяк"/"Холостячка».

Напомним, поздравив подписчиков в Instagram с наступлением 2021-го, Ксения подписалась новой «фамилией».

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