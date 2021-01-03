"От прежнего Сергея остались только глаза": заболевший коронавирусом "гардемарин" Жигунов сбежал из больницы

В субботу, 2 января, актер Сергей Жигунов отметил день рождения: ему исполнилось 58 лет. В честь этого «гардемарин» разместил фото на больничной койке, поблагодарив всех неравнодушных за поздравления.

Однако, селфи получилось совсем не праздничным: мешки под глазами, морщины, щетина — болезнь определенно оставила свой отпечаток на внешности Жигунова.

Увидеть своего любимца таким были готовы не все.

«Сдал-то как! Совсем седой и худой», «Остались одни глаза», «Любим вас в любом виде, но поправляйтесь быстрее», «Не Жигунов, а дедулька», «Что коронавирус с людьми делает», «Восстановится и будет огурцом», — написали в комментариях пользователи.

К тому же и пробыл в больнице Сергей совсем недолго: одна из госпитализированных женщин сообщила, что Жигунов сбежал из больницы.

«Я видела, как вы сбежали из больницы. Нельзя так относиться к своему здоровью!» — возмутилась женщина, добавив, что побег знаменитого пациента наверняка попал на камеры видеонаблюдения.

Видимо, в день рождения Сергей Жигунов не удержался от желания провести праздник с любимой женщиной. К слову, Виктория тоже переболела коронавирусом в тяжелой форме, но успела выписаться аккурат к новому году.

«Скорая», госпитализация, литры лекарств через вену, температура под 40. Сил нет, внутри как будто фарш вместо органов", — рассказывала Ворожбит о болезни.

Между тем, по злой иронии судьбы, в Крым пара уехала еще в начале ноября, чтобы не рисковать здоровьем в Москве. Как уверяет Ворожбит, они поселились в крошечном городке, ни с кем не общались, «обливались» антисептиками, постоянно ходили в масках, но все равно умудрились подхватить коварный COVID-19, отмечает КП.

Напомним, накануне стало известно об инфицировании народного артиста СССР Василия Ланового и его супруги, народной артистки РСФСР Ирины Купченко. 86-летнего актера госпитализировали.

Фото Instagram Сергея Жигунова

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