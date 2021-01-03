Звезда фильма «Люди Икс: Первый класс» Зои Кравиц подала на развод спустя полтора года после свадьбы

32-летняя американская актриса, модель и певица Зои Кравиц, дочь музыканта Ленни Кравица и падчерица актера Джейсона Момоа, подала на развод с мужем Карлом Глусманом спустя 18 месяцев после свадьбы, которую они сыграли в Париже. Об этом сообщает издание People.

Зои, известная по сериалу «Большая маленькая ложь», а также фильмам «Люди Икс: Первый класс», «Дивергент» и «Фантастические твари: Преступления Гриндевальда», познакомилась с актером Глусманом («под покровом ночи») в 2016 году.

Причина разрыва не сообщается. Летом пара мирно отпраздновала первую годовщину семейной жизни, опубликовав в соцсетях фото со свадьбы и признавшись друг другу в любви.

Мать Зои — актриса и модель Лиза Боне («Сердце ангела», «Враг государства»). Лиза была замужем за Ленни Кравицем в период с 1987 по 1993 год. В ноябре 2017 года Боне вышла замуж за Джейсона Момоа — звезду сериала «Игра престолов» и фильма «Аквамен», который моложе нее на 12 лет. У супругов имеется двое общих детей — 13-летняя дочь Лола и 12-летний сын Накоа-Вулф.





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