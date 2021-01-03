Как Бузова? Лободу раскритиковали за "искусственную грудь"

Света Лобода опубликовала новые снимки выступления на сцене, поблагодарив зрителей за их преданность.

«Огонь, страсть эмоции — это то, что видите со сцены вы. Многочасовой труд и бессонные ночи — это то, что проходим мы, чтобы радовать вас вновь и вновь. Но как бы ни был сложен этот путь, выходя на сцену и видя восторг в ваших глазах, другой судьбы я себе не желаю», — призналась певица в Instagram, поздравляя фанов с новогодними праздниками.

Зрителям понравился новый образ, они похвалили певицу.

В то же время часть поклонников удивились резкой смене имиджа певицы, сравнив ее с известными исполнительницами — Ольгой Бузовой, Шакирой и даже Шер.

Некоторые пошли еще дальше, отметив, что на снимке Лобода стоит полубоком в черном топе с поднятой рукой, что позволило им якобы увидеть «встроенный» имплант.

«Впрочем, свежее фото послужило весомым доказательством, что хирурги добрались и до бюста звезды», — пишут недоброжелатели.

Но большинство поклонников певицы одобрили новый образ певицы, тем более, что она приготовила его для выступления в Дубае.

Напомним, бывший концертный менеджер Светланы Станислав Пшеницын выдал ее тайного финансового спонсора.

Фото Instagram Светланы Лободы

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