Хранит верность Абдулову 13 лет: стало известно, как живет возлюбленная народного артиста после его смерти

Ровно 13 лет назад, 3 января 2008 года, не стало Народного артиста РСФСР Александра Абдулова. Журналисты решили выяснить, как сейчас живут главные женщины в жизни актера — его вдова Юлия и дочь Евгения, пишет КП.

Юлия и Евгения

Как рассказали близкие семьи, даже спустя долгие годы влюбленная в Абдулова вторая супруга продолжает хранить ему верность, будучи не в силах даже взглянуть на других мужчин.

45-летняя Юлия Абдулова является юристом по образованию. Практически все свободное время она посвящает воспитанию наследницы. По словам знакомых, Юля не была обделена мужским вниманием ни до брака с Александром Гаврииловичем, ни после его кончины. Однако она совершенно не стремиться к новым романам или замужеству. Вдова Абдулова ведет довольно замкнутый образ жизни, общаясь исключительно с друзьями семьи и коллегами.

«Юля не посещает светские тусовки, не пиарится на имени мужа. Женя хорошая добрая девочка, у нее нет никакой звездной болезни. В этом и счастье», — рассказала подруга семьи Ирина Дмитракова.

После смерти Абдулова его вдова стала увлекаться астрологией. Закончила институт Павла Глобы, научилась составлять гороскопы. Кстати, другие астрологи объясняют трогательную любовь между Юлей и Александром именно звездами. Как рассказала известная гадалка Анна Вакулевская, у пары была очень сильная совместимость: «Александр раскрылся с Юлией полностью как мужчина, так как встретил любовь всей своей жизни, поэтому и она никого не видит рядом».

Напомним, накануне годовщины смерти актера певица Азиза (Азиза Абдурахимовна Мухамедова) неожиданно призналась в романе с ним. По ее словам, она сама стала инициатором разрыва, не подозревая, что он был готов расстаться с тогдашней супругой Ириной Алферовой.

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