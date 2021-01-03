"Никто не поверит!" Сын Галкина сымпровизировал на рояле с Николаевым
Максим Галкин снова умилил фолловеров в Instagram видео с сыном Гарри. Семилетний малыш сыграл на рояле «в четыре руки» с композитором Игорем Николаевым (он вместе с женой Юлией Проскуряковой оказался в числе гостей на празднике в загородном доме Примадонны).
Композитор признался, что сыгранная композиция была экспромтом, которую музыканты назвали «Новогодняя ночь».
Мальчик довольно уверенно прикасался к клавишам — было видно, что он давно занимается музыкой.
«Удивительно, как музыка рождается в душе ребенка, здесь и сейчас, сочиняя на ходу, не зная, какая нота будет следующей, доверяясь интуиции и вдохновению! Гарик и Лиза — удивительные дети, обожаю их, пусть все дети в мире будут счастливы!» — написал позднее Игорь Николаев в своем микроблоге.
Талантами юного Галкина воодушевились и другие друзья семейства, например, актриса Нонна Гришаева.
Напомним, ранее Гарри Галкин продемонстрировал знание украинских народных песен.
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