"Никто не поверит!" Сын Галкина сымпровизировал на рояле с Николаевым

Максим Галкин снова умилил фолловеров в Instagram видео с сыном Гарри. Семилетний малыш сыграл на рояле «в четыре руки» с композитором Игорем Николаевым (он вместе с женой Юлией Проскуряковой оказался в числе гостей на празднике в загородном доме Примадонны).

Композитор признался, что сыгранная композиция была экспромтом, которую музыканты назвали «Новогодняя ночь».

Мальчик довольно уверенно прикасался к клавишам — было видно, что он давно занимается музыкой.

«Удивительно, как музыка рождается в душе ребенка, здесь и сейчас, сочиняя на ходу, не зная, какая нота будет следующей, доверяясь интуиции и вдохновению! Гарик и Лиза — удивительные дети, обожаю их, пусть все дети в мире будут счастливы!» — написал позднее Игорь Николаев в своем микроблоге.

Талантами юного Галкина воодушевились и другие друзья семейства, например, актриса Нонна Гришаева.

Напомним, ранее Гарри Галкин продемонстрировал знание украинских народных песен.



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