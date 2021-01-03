"Жирная свинота": толстая Ольга Бузова ужаснула фанатов своим видом

Популярная российская певица Ольга Бузова решила после коллаборации с Потапом выпустить совместный клип с еще одной «видной фигурой» шоу-бизнеса — лидером группы «Ленинград» Сергеем Шнуровым.

В клипе под названием «Колбаса» Бузова предстала в виде толстой ведьмы, которую хотят сжечь на костре инквизиции. Да и сама песня, собственно говоря, про колбасу, которую героиня режет и ест несмотря на диету.

«Это все мы в январские праздники», — поиронизировала сама Бузова в Instagram, где опубликован отрывок из композиции.

А вот в полном варианте клипа, который размещен на канале Бузовой в YouTube, указано, что он является саундтреком к фильму «Чумовой новый год».

Мнения поклонников относительно видео разделились. Если подписчики Instagram певицы называют ее одаренной артисткой, которая умеет посмеяться над собой, то пользователи YouTube куда более резки на комментарии: «Оказывается, фраза „нет предела совершенству“ работает в обоих направлениях»; «вся суть российского шоу бизнеса, бездарности с баблом в тренде. Бред»; «Шнур показывает отличный пример того, как за несколько лет можно отказаться от всех своих принципов и скатиться на дно в погоне за деньгами и сомнительной популярностью».

Впрочем, относиться к совместному произведению Ольги и стоит исключительно иронично. Не зря героиню Бузовой называют «свинотой» и «жирной», а в конце клипа ее поражает молния с небес.

К тому же, несмотря на гневные комментарии и «оторопь», которую вызывает картинка, клип всего за пару дней посмотрели уже больше миллиона раз.

Как писали «ФАКТЫ», на днях Бузова, встретившая Новый год на Мальдивах, поразила своих подписчиков худобой. Девушка опубликовала фото в купальнике и сообщила, что провожает 2020 год и встречает новый 2021-й.

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