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Собирается не на "Огонек", а в Майами: перенесший инсульт Борис Моисеев мечтает о встрече с бывшей возлюбленной

13:34 3 января 2021
Борис Моисеев

Пока в Сети пользователи распространяют противоречивую информацию о состоянии здоровья Бориса Моисеева, который ранее напугал поклонников черно-белым фото, сам исполнитель хита «Голубая луна» не спешит появляться на публике, и даже перестал выходить на прогулки во двор.

Ранее прошла информация, что Борис Моисеев планирует выступить на «Голубом огоньке» и спеть дуэтом с Ольгой Бузовой. Однако этим планам не суждено было сбыться из-за проблем со здоровьем артиста, пишет Собеседник.

Затворнический образ жизни Моисеева заставляет людей думать, будто у певца все плохо с самочувствием.

Однако директор Бориса Моисеева Сергей Горох утверждает, что причин для беспокойства нет — дескать, перенесенный инсульт иногда дает о себе знать, но в целом состояние артиста хуже не становится. По словам Гороха, сейчас Борис больше мечтает о путешествиях. Ближе к лету артист планирует уехать из России. Артист надеется, что его пустят в любимую Юрмалу, где у него есть собственная квартира. Не исключено, что Моисеев побывает и в Майами — излюбленном месте многих звезд.

К тому же и бывшая возлюбленная артиста — бизнесвумен Адель Тодд — ждет его в Америке с нетерпением. Они и раньше нередко проводили время вместе, гуляя по океанскому побережью и занимаясь йогой.

Архивное фото Instagram Бориса Моисеева

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