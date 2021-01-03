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Шоу-бизнес

Свадьба миллиардера: Антуан Арно опубликовал редкие фото с бракосочетания с Натальей Водяновой

13:59 3 января 2021
Арно и Водянова

Судьба российской 38-летней модели Натальи Водяновой давно вызывает у многих девушек и девочек, мечтающей о блестящей карьере на подиуме, зависть. Особенно после ее бракосочетания с 42-летним Антуаном Арно, наследником люксового конгломерата LVMH.

Несмотря на то, что француз сделал предложение модели еще весной 2019 года, из-за пандемии коронавируса торжество пришлось отложить, и официально влюбленные поженились лишь в ушедшем году.

К счастью, Водянову перенос долгожданного события не расстроил и переигрывать то, что было запланировано на будущие молодожены не стали. Камерная церемония состоялась в сентябре, в Париже. На ней нашлось место только самым родным и близким.

Арно предстал в элегантном костюме благородного синего цвета, а невеста — в лаконичном и невероятно женственном платье. Несмотря на то, что миллиардер редко выкладывает в социальные сети совместные фото с любимой, фотографиями со свадьбы Арно все же поделился в своем Instagram.

На одном из фото молодожены нежно целуются, прикрыв глаза. О пандемии напоминают разве что окружающие люди в масках.

«Несмотря на тяжелую ситуацию с коронавирусом, нам удалось пожениться. И это было таким радостным моментом в этот невероятно трудный год», — написал Арно.

Вместе с тем новоиспеченный муж поблагодарил врачей, волонтеров и всех тех, кто помогает другим в такое непростое время.

Как писали «ФАКТЫ», Наталья и Антуан вместе с 2011 года. У них двое общих детей — шестилетний Максим и четырехлетний Роман.

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