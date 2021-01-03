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Шоу-бизнес

К переменам пока не готова: молодой возлюбленный сделал 70-летней Надежде Бабкиной предложение

14:24 3 января 2021
Надежда Бабкина с Евгением Горшечковым

Известная российская певица, 70-летнеяя Надежда Бабкина призналась, что ее 40-летний возлюбленный, Евгений Горшечков, более известный как Женя Гор, несколько раз делал ей предложение руки и сердца. Об этом артистка рассказала в беседе с журналистами КП.

Как оказалось, несмотря на сильные чувства к молодому красавчику, пока что артистка не готова к столь резким переменам в своей жизни. Надежда Георгиевна говорит, что в ее отношениях с Гором и так все хорошо, а терять свободу она не готова.

«За эти годы Женя много раз делал мне предложение руки и сердца. Я не особо хочу идти на радикальные перемены в жизни. Живется нам и так хорошо, а мне жизненно необходима свобода. У каждого из нас есть собственное пространство. Иногда бывают моменты, когда Женя чувствует, что ко мне лучше не подходить. Тогда он едет на дачу», — рассказала Бабкина.

По словам артистки, ей обидно слышать, что Женя — альфонс, который использует ее связи и возможности. На самом деле Горшечков имеет хорошее музыкальное образование и является очень одаренным человеком. В 2003 году Бабкина познакомилась с ним на конкурсе молодых исполнителей.

И хотя сама Надежда Георгиевна не придает сплетням большого значения, Женя, по ее словам, очень ранимый и чувствительный, поэтому ему обидно и больно слышать подобные слова из уст незнакомцев.

«Сколько раз нас с Женей пытались развести — не сосчитать. Или судачили о том, что Бабкина нашла себе мальчика и тащит его. <…> Я никогда не переживала по этому поводу, но Женя принимает любой косой взгляд или шушуканье за спиной слишком близко к сердцу. У него нет моей закалки, чтобы отбиваться от колкостей, а хамить он не станет никогда и оправдываться ни перед кем не будет», — отметила Бабкина.

Напомним, весной Бабкина тяжело болела коронавирусом. Ее даже вводили в медикаментозную кому и подключали к ИВЛ. Тем не менее из медикаментозного сна актриса вернулась с позитивным настроем.

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