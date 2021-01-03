"Разочаровали под Новый год": "Дизель шоу" обвинили в плагиате

Считающую себя соперником «Квартала 95» юмористическую студию «Дизель шоу» обвинили в плагиате одного из номеров. Об этом пишет ASPI.

Сходство обнаружили в идентичности костюмов и самом сюжете.

Так, после новогоднего концерта «Дизелей» в сети заметили, что один из их номеров странным образом похож на выступление 2012 года КВН команды «Станция Спортивная» из Москвы.

Речь идет о скетче, в котором обыграны проводы «самого худшего» 2020 года.

Оригинальная версия:

Вариации от «Дизель Студио»:

Пользователи сети были разочарованы плагиатом и отметили, что они «сильно спалились».

«Мне показалось или вы украли номер у финалистов КВН 2011 года? Полностью сплагиатили весь номер! Сравните сами», «Новый год — новый плагиат», «Так тупо спалиться, фу», «Мда, воровать не красиво особенно в новый год», «Разочаровали», — писали в сети украинцы.

Примечательно, что в «Дизель шоу» заявили о первой победе над «Кварталом 95» в новогоднюю ночь.

Напомним, минувшим летом артисты «Дизель Студио» обвинили своих коллег из «Студии «Квартал 95» в краже концертного номера, в котором высмеивают изучение английского языка. В «Дизель Шоу» настаивают, что они создали сценку еще в 2015 году, а «кварталовцы» пересняли чужой номер.

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