«Кричал: «Мама, мамочка!»: медсестра раскрыла жуткие подробности последних дней Джигарханяна

Сотрудница клиники, где в последние дни лечился и скончался народный артист СССР Армен Джигарханян, рассказала о том, что привезенный в больницу актер был в ужасном состоянии и было заметно, что за ним никто не ухаживал, пишет KP.RU.

Напомним, что на момент смерти Джигарханяну было 86 лет. Медсестра заявила, что поступивший больной был «небритым, немытым, нестриженным», а пролежни охватили все тело, даже пятки.

«Мы корки запекшиеся на теле у него никак не могли размочить», — заявила медсестра.

По ее словам, пожилой артист был дезориентирован, не опознавал врачей и не понимал, где находится, хотя себя помнил. Он на протяжении последних полгода жизни мучился от сахарного диабета, пролежни от которого не заживали.

«Футболку на нем пришлось срезать ножницами», — сказала женщина.

Медсестра пояснила, что помнил актер только конец 1980-х с редкими просветлениями. И звал родных, которых не было рядом.

«Кричал: «Мама, мамочка! Виталина! Виталина!», — призналась женщина, добавив, что только потом узнала, кто такая Виталина.

Она отметила, что многолетнюю супругу Татьяну Власову он видеть категорически не желал, и кричал, чтобы ему не давали трубку, когда она звонила.

Знаменитый актер полгода находился без медицинского присмотра, так как замену ушедшей домработницы найти было некому. Джигарханян голодал и не мог передвигаться. Вес актера при поступлении составлял 67 килограммов, он отказывался даже от детского питания, которое приносила ему сиделка, которая появилась у него после госпитализации.

Однако спасать актера было слишком поздно. Джигарханян длительное время не делал уколы инсулина, неправильно питался, не следил за состоянием кожи, а голод привел к скачкам сахара в крови.

Как пояснила медсестра, у него просто отказали почки, и процедура гемодиализа уже не помогала. Таким образом, в больницу актер поступил умирать.

«Если бы привезли раньше, он еще пожил бы», — заявила женщина, добавив, что критичным для его жизни стало длительное отсутствие терапии.

Напомним, что после развода с Виталиной Цымбалюк-Романовской актер вернулся к Татьяне Власовой, которая его простила. Незадолго до смерти артист и его вторая жена вновь оформили брак.

Как писали «ФАКТЫ», умер Армен Джигарханян 14 ноября 2020 года. Ему было 85 лет. О том, что актер умер в плохих услових ранее говорил также известный комик Евгений Петросян.

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