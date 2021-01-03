"Затмила бюстом Брежневу": возлюбленная Валерия Меладзе засветила прелести в бассейне

Экс-солистка группы «ВИА Гра», 41-летняя Альбина Джанабаева выглядит просто потрясающе. Стоит только посмотреть на ее пляжные снимки. Очередное фото в мини-бикини также пришлось поклонникам поп-дивы по вкусу.

Возлюбленная Валерия Меладзе засветила прелести фигуры, показав соблазнительное декольте. Певица поплескалась в бассейне, запечатлев себя на селфи. В кадре экс-солистка группы «ВИА Гра» позировала в васильковом купальнике. Примечательно, что верхняя часть бикини не скрывала ее пышных форм и пикантную «ложбинку греха».

«Водные процедуры», — подписала свой пикантный снимок певица.

Фолловеры звезды не могли сдержать эмоций.



«А муж как позволил?!», «Альбиночка, с таким бюстом затмила и Брежневу!!», «Куда Валера вообще смотрит — уведут!!», «Ну, роскошная! Отдых вам к лицу», «Шикарные формы», «Слов нет, как хороша», «Народ так и ахнул!!», — восхитились они, комментируя пост.

Как известно, у певицы есть двое детей: 16-летний сын Константин и шестилетний Лука. Мальчиков супруги воспитывают в строгости. По словам Альбины, ее дети с уважением относятся к мнению старших и всегда прислушиваются к отцу. Валерий Меладзе для сыновей неоспоримый авторитет.

Напомним, Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева в браке шесть лет, но связь между ними длится уже более 16 лет. Меладзе долгое время жил двойной жизнью, разрываясь между двумя семьями.

Фото Instagram/albinadzhanabaeva

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