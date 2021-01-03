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Невозможно не влюбиться: длинноногая Лобода в мини-платье рассказала, как женщине стать желанной и привлекательной

18:39 3 января 2021
Лобода

Украинская певица Светлана Лобода, которой восхищаются не только на сцене, но и в реальной жизни, рассказала своим фанаткам, как стать красивыми и всегда желанными.

Певица опубликовала фото в Instagram возле нарядной елки. Светлана в бледно-розовом мини и полупрозрачных босоножках. Образ дополнили браслеты и массивные серьги.

На втором снимке певица вместе со старшей дочерью Евой. Вероятно, так певица хотела придать «семейный» дух снимку, ведь пост ее был посвящен семейным ценностям.

«Новогодние праздники — то самое время когда можно полностью раствориться в родных и близких, принадлежать только своей семье, купаться в их любви, наслаждаться нежностью детей», — пишет Светлана.

Именно такая атмосфера, считает Лобода, позволяет человеку чувствовать себя радостным и счастливым, и в итоге постоянно испытывать любовь в своей жизни.

«Будьте красивыми, наряжайтесь не ради кого-то, а ради себя. Ведь если вы себе нравитесь, вы улыбаетесь … а в вашу улыбку невозможно не влюбиться», — резюмирует звезда.

Поклонники с воодушевлением приняли советы Светланы.

«Третий раз лайкаю эту публикацию», «Красавицы», Благодарю, Прекрасная Света! С праздником!", «Какая вы красивая, Светлана!», «Света Лобода это девушка с Марса она божественна» — пишут фанаты певицы.

Напомним, недавно Светлана Лобода опубликовала новые снимки выступления на сцене, но неожиданно «нарвалась» на критику поклонников.

Фото Instagram/lobodaofficial

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