"Люблю растягивать удовольствие": Волочкова в трусиках блеснула вертикальным шпагатом

Часто попадающая в скандальные ситуации балерина Анастасия Волочкова продолжает шокировать поклонников. Своими достижениями, успехами и эпатажными выходками бывшая прима-балерина Большого театра щедро делится в соцсетях.

Как выяснилось, Волочкова встречала Новый год в крохотном алом бикини, устроив пылкие танцы прямо на улице, чем немало удивила поклонников.

Тогда многие задались вопросом: не замерзла ли их любимица, отплясывая на морозе. К счастью, все обошлось.

В воскресенье, 3 января, экс-солистка Большого решила не допустить напрасных треволнений и накинула на себя пуховик. Под которым были трусики-шортики.

«Я люблю праздник каждый день! И всегда растягиваю удовольствие! Глазами любимого», — подписала она снимок.





Вероятно, при этом Волочкова пыталась добиться еще одной цели — показать, как богато украшен ее особняк, переливающийся веселыми огоньками.

Так как звезда отключила в своем аккаунте комментарии, можно привести реакцию поклонников в одной из ее фан-групп.

«Какое тонкое искусство», «Умопомрачительная, просто дива!!», «Чувственно», «Еще-еще! Больше шпагатов», «С ума сойти, как хороша», «Ошалеть можно!!», «У вас замечательный особняк, весь сияет и переливается в огоньках», «Такой растяжке можно только позавидовать», «Умничка, просто трудяжка», — написали фолловеры на страничке.

Отметим, Волочкова не скрывает от публики свою личную жизнь. Недавно она рассказала о проблемах в отношениях с 15-летней дочерью Ариадной. Ранее балерина поделилась воспоминаниями о скончавшемся Валентине Гафте, утверждая, что артист водил ее по ресторанам, угощал вином и обещал протекцию в театре.

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