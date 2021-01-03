Устроила девичник: молодая жена Петросяна бросила на него сына и уехала из Москвы

Жена 75-летнего юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова решила устроить себе «девичник» и уехала вместе с мамой из Москвы, доверив маленького сына звездному отцу и няне.

По словам Татьяны, ей захотелось провести каникулы в женской компании и сменить обстановку. В качестве направления для небольшого путешествия был выбран Санкт-Петербург.

«Я хоть человек и не пьющий, но мы с мамой решили на пару дней вырваться в Петербург. Устроить девичник. Я даже немного рада, что театры и музеи закрыты. А то я составила бы быстренько план по которому пришлось бегать вытаращив глаза впитывая новое и неизведанное. Планов у нас нет. Никаких», — написала она в соцсети.

При этом молодая мама заявила, что с сыном все в полном порядке и поводов для беспокойства нет.

«Сразу отвечу на вопрос особенно любопытных мам/бабушек и всех тех, кто печется о чужих детях. Ваган дома с папой и няней. У парня все тип-топ», — заявила Татьяна.

Фолловеры пожелали Татьяне хорошего отдыха и одарили ее и сына комплиментами.

Напомним, что наследник юмориста появился на свет в марте 2020 года в одном из наиболее престижных медицинских центров Дубая. Брухунова отрицает слухи о том, что ребенка выносила суррогатная мать.

Недавно в СМИ появилась информация о том, что в семье Петросяна и его жены Татьяны Брухуновой вскоре может появиться второй малыш. Мать Брухуновой уже переехала из Тулы в Москву, а соседкам объяснила отъезд готовящимся пополнением в молодой семье.

Фото instagram.com/bruhunova/

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