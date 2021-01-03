Засветила "булки" в Буковеле: Леся Никитюк порадовала поклонников своими прелестями в бассейне

Известная украинская телеведущая Леся Никитюк, которую «сватают» в проект «Холостячка», проводит новогодние праздники в Карпатах.

Судя по геолокации в Instagram, 33-летняя телеведущая отдыхает в Буковеле.

Сразу по приезду девушка поспешила в бассейн и тут же порадовала публику своим купальником с леопардовым принтом.

«Аквамен, я жду», — подписала снимки Леся, явно напрашиваясь на дружный ответ поклонников. И он последовал незамедлительно.

При этом фолловеры приняли вызов Леси и вовсю начали обыгрывать название курорта, используя схожие по звучанию слова «бульки» и «булки».

«Главное бульки не пускать», «Булкавель», «Ух какие Буковели — что спереди, что сзади», «Вот почему все едут в Буковель», — пишут фанаты.

Также поклонники расхвалили все красоту телеведущей. Подвела же итог дискуссии одна из пользовательниц, написавшая: «Люди добрые, возьмите эту женщину замуж, может, успокоится!»

Возможно, Лесе действительно стоит прислушаться к советам доброжелателей?

Напомним, Леся Никитюк три года назад уже собиралась замуж за своего соседа, но затем заявила об отмене свадьбы.

Фото Instagram/lesia_nikituk

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