"А папа знает?" Фото дочери Алсу в обнимку с Тилем Линдеманном вызвало бурю в соцсетях

Известная российская певица Алсу вместе с детьми отдыхает в Дубае. Отъезд в теплые края перед праздниками артистка объяснила просто: не хочет заболеть опасным коронавирусом.

И хоть заграницей также действуют противоэпидемиологические ограничения, Алсу и ее семейству скучать в четырех стенах не приходится.

К примеру, накануне, ее дочь Микелла, победившая на российском шоу «Голос. Дети», провела вечер в компании солиста немецкой рок-группы Rammstein Тилля Линдеманна.

Микелла

На фото в Instagram девочка позирует в обнимку с певцом. Оба — в черном одеянии. Для пущего эффекта Микелла сложила пальцы в рокерскую «козу».

«2021-й начался неплохо!» — отметила наследница Алсу.

Некоторые фолловеры выразили восторг.

Другим же появление молодой девочки с рокером показалось довольно странным. Они пишут, что он сатанист, педофил, некоторые клипы музыканта разрешены только для порносайтов.

Впрочем, Алсу, вероятно, сама знает, с кем позволять встречаться своим детям.

Напомним, немецкий музыкант Тилль Линдеманн, которому приписывают роман со Светланой Лободой, объявил о прекращении сотрудничества с шведским музыкантом Петером Тэгтгреном. Бренд Lindemann теперь будет касаться исключительно Тилля Линдеманна.

Фото Instagram/mikellaabramova

275

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter