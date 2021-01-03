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Шоу-бизнес

Исполнительница роли Махидевран султан показала, как встречала Новый год

22:58 3 января 2021
Нур Феттахоглу

Турецкая актриса Нур Феттахоглу, исполнившая роль Махидевран султан в сериале «Великолепный век», показала в Instagram, как встречала Новый год.

У новогодней елочки вместе с шестилетней дочкой Элисой Гюзин актриса позировала в мини-платье с квадратным вырезом оттенка спелой вишни. При этом она отдала предпочтение приталенному наряду. Образ женщины дополнили сапоги.

«Добро пожаловать, 2021 год!», — написала актриса.

«С Новым годом!», «Счастья, здоровья», «Интересных ролей», — такие комментарии оставили ей поклонники.

Как известно, в отличие от своей героини в сериале «Великолепный век» Махидевран султан, сама Нур смогла найти свое личное счастье. К мужу Левенту она вернулась после расставания. Какое-то время супруги жили отдельно. Однако спустя полгода разлуки, Нур помирилась с возлюбленным и вскоре подарила ему дочь.

Теперь вместе с мужем Нур Феттахоглу воспитывает дочку Элису Гюзин. Малышке всего шесть лет.

Также успешно сложилась и ее профессиональная карьера: после съемок в сериале «Великолепный век» актриса регулярно получает роли в художественных фильмах и многосерийных лентах.

Еще одна актриса, сыгравшая в сериале Михримах-султан (дочь Роксоланы и Сулеймана I Великолепного), во время подготовки к Новому году показала, что ей не чужды европейские новогодние традиции, чем немного разочаровала своих фанатов.

Напомним, другая звезда популярного сериала «Великолепный век» турецко-немецкая актриса и модель Мерьем Узерли, сыгравшая Хюррем султан, скоро станет мамой во второй раз. Накануне Нового года актриса сделала гламурную фотосессию на последних неделях беременности.

Фото Instagram/eclipsnf

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