«Я ничего не резал!» Грандиозно похудевшему продюсеру Фадееву пришлось оправдываться

Российский певец и композитор Максим Фадеев, который продолжает бороться с лишним весом, опубликовал в Instagram фото двухлетней давности. На снимке Фадеев непохож на себя сегодняшнего.

«Вот так было 2003−2019 …211 кг», — написал продюсер.

Некоторые подписчики артиста отметились не очень толерантными комментариями по поводу того, как можно было набрать 200 килограммов.

Другие сразу заинтересовались вопросом, где Фадеев делал операцию по уменьшению желудка. На что продюсер ответил, что ничего не подрезал, а «похудел на воде и дорожке».

Напомним, у Фадеева врожденный порок сердца. Проблемы со здоровьем испытывает с детства. Однажды даже перенес клиническую смерть.

Фото Instagram/fadeevmaxim

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