Девушка Джеймса Бонда и звезда фильма «Шина – королева джунглей» внезапно умерла в 65 лет

Американская актриса и модель Таня Робертс, которая считалась одним из главных секс-символов начала 1980-х годов, внезапно умерла в возрасте 65 лет. Как сообщает издание TMZ, она потеряла сознание, вернувшись домой с прогулки со своими двумя собаками. Женщину госпитализировали и подключили к системе искусственной вентиляции легких, однако коронавирус у нее выявлен не был. Причина смерти пока не выяснена. Никаких серьезных заболеваний у Робертс не было.

Таня известна по роли девушки Джеймса Бонда Стейси Саттон в фильме «Вид на убийство» с Роджером Муром, а также по фильмам «Шина — королева джунглей», «Повелитель зверей», «Почти беременна», сериалу «Шоу 70-х». Она также снималась для журнала Playboy и для рекламных роликов. Таня дважды была замужем, но детей у нее не было.

"Шина - королева джунглей"

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