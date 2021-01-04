«Низко с вашей стороны»: Гарика Харламова пристыдили за шутку с покойным телеведущим

Шоумен Гарик Харламов пошутил о посленовогодней «синей яме», использовав кадры с автором и ведущим «Что? Где? Когда?» Владимиром Ворошиловым, и нарвался на критику.

Так, в Instagram Харламов выложили небольшой отрывок с Ворошиловым, где тот, поднимая бокал, говорит: «Ну, за ваше здоровье и за мое очко». «3 января, господа! Кто уже вылез из синей ямы, а кто до сих пор бурит вниз?» — написал Харламов.

Комментарий, автор которого назвал шутку шоумена «низкой», вышел в разряд топовых.

Владимир Ворошилов многие годы оставался бессменным ведущим «Что? Где? Когда», а в 1989 году он стал и президентом Международных ассоциаций клубов. В 1997 году за программу был удостоен звания лауреата и премии «ТЕФИ».

Последний раз он провел передачу, которая вышла в эфир 30 декабря 2000-го, а 10 марта 2001 года умер от сердечного приступа. Это произошло на 25-летний юбилей «Что? Где? Когда?».

Ранее мишенью для шуток Харламова стал Алишер Валеев (Моргенштерн), которого шоумен высмеял за поведение на передаче «Давай поженимся», сравнив репера с обезъяной.

Фото — скриншот

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