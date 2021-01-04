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Шоу-бизнес

Похмельный Агутин нагрубил поклоннице

9:17 4 января 2021
Агутин

Российский певец Леонид Агутин, обнародовавший недавно раритетное фото с Владимиром Зеленским, опубликовал в Instagram фото после веселого застолья.

Певец признался, что у него похмелье, и описал свое состояние в стихах.

Что-то есть в похмельном утре удивительное.
Никому не пожелаю быть таким,
Но простительно, поверьте мне, простительно.
Иль не верьте этим опусам хмельным…

Все пройдет, но лишь единожды закончится,
Поднимая ввысь, стремящихся на дно.
Быть таким, каким не хочется и хочется,
Каждым кажется, что каждому дано.

Часть поклонников певца признала, что понимает его состояние. Были и такие, кто не поверил в похмелье.

Одной из своих подписчиц Агутин ответил грубо, что не верит в ее существование.

После этого в аккаунте появились более критические и жесткие комментарии.

Напомним, недавно Леонид Агутин опубликовал свое фото в молодости и сейчас. Коллаж набрал десятки тысяч лайков.

Фото Instagram/agutinleonid

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