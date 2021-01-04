Оскорбивший Разина Шатунов ответил на его разоблачение

Бывшие фронтмен и продюсер «Ласкового мая» продолжают обмениваться «любезностями» через соцсети — Юрий Шатунов отреагировал на заявление Андрея Разина о том, что страничку певца ведет фанатка, а не он сам.

Так, в комментариях к новогоднему посту Шатунова одна из фолловеров поинтересовалась, правду ли сказал Андрей Разин о том, что певец не сам ведет свою страничку в Instagram.

Шатунов в ответ заявил, что он все делает сам, и что именно страничку Андрея Разина ведет фанат или фанатка.

Напомним, что перепалка между Шатуновым и Разиным в очередной раз возникла после того, как экс-фронтмен согласился с одним из фолловеров с утверждением, что продюсер — «человек-г.но».

Фото Юрия Шатунова из социальных сетей.

124

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter