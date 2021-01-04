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Шоу-бизнес

Травмы Ольги Бузовой обеспокоили поклонников

9:47 4 января 2021
Ольга Бузова

Фолловеры тусовщицы и певицы Ольги Бузовой, которая уехала в отпуск на Мальдивы и теперь постит от туда фото и видео, обратили внимание на ее травмы.

Так, в Instagram Бузова выложила видео, где она бежит по песчаному берегу. Описывая отдых, певица говорит об «идеальном» и «своем счастливом месте», где она «не проверяет погоду» и не «следит за временем».

На кадрах четко видны многочисленные синяки на ногах тусовщицы. Как и на ее другой фотографии.

 

 

Один из топовых комментариев под постом Ольги — как раз о синяках.

Травмы у Ольги Бузовой объяснимы — она принимает участие в шоу «Ледниковый период» и активно катается на коньках. Видимо, нагрузки столь серьезные, что певица сильно похудела.

Фото Ольги Бузовой из социальных сетей.

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