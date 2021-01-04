Дочь Заворотнюк засветила татуировку в интимном месте

Дочка актрисы Анастасии Заворотнюк Анна решила похвастаться прессом и засветила татуировку, которая обычно скрыта под одеждой.

«Бессмысленное видео, где мне нравится мой пресс. А у вас есть татуировки? И как вы к ним относитесь? Мою нашли?» — пишет Анна Заворотнюк в Instagram и выкладывает видео,

Анна одета в джинсы, передние карманы в которых вырезаны. Под одним из карманов должна была скрываться татуировка девушки, однако теперь тату хорошо видно.

Анна Заворотнюк ко Дню матери опубликовала поздравительную открытку и трогательное фото с болеющей Анастасией Заворотнюк, написав: «Мы со всем справимся, и все будет хорошо».

У девушки есть брат Майкл, которого Анна называет очень интересной личностью, чутким человеком, с очень тонкой душой: «Очень болезненно воспринимает жизнь, а она порой наносит нам сильные потрясения. И тогда уже мне хочется его защитить от этих ударов судьбы. Он очень любит музыку, сам ее пишет, прекрасно играет на гитаре и сочиняет удивительные стихотворения»

Фото Анны Заворотнюк из социальных сетей.

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