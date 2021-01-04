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Вколовший российскую вакцину сын Оксаны Марченко перестал бриться после свадьбы

11:41 4 января 2021
Богдан и Екатерина Марченко

Невестка Оксаны Марченко Екатерина продолжает публиковать в Instagram семейные фото. На днях она выложила снимок с мужем. Пара стоит на фоне карпатского леса.

«Вот такая зима», — с сожалением отметила девушка.

На снимке видно, что Богдан Марченко изменил имидж — у него появилась аккуратная бородка «бальбо», а на свадебных фото молодой мужчина был гладко выбритым.

К слову, семья Медведчука-Марченко уже воспользовалась российской вакциной. Об этом отчим Богдана Виктор Медвечук в октябре 2020 года рассказал президенту РФ Владимиру Путину, отметив, что после вакцинации все чувствуют себя хорошо.

«Хочу сказать, Владимир Владимирович, о том, что я эту вакцину проверил на себе. Отдыхая в Крыму в августе, вакцинировался я, жена Оксана, наш сын Богдан», — заявил Медведчук.

Напомним, жена Богдана Екатерина сразу после свадьбы нашла взаимопонимание с мамой мужа. Невестка часто проводит время со свекровью и публикует совместные фото.

Фото Instagram/90_katerina60







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