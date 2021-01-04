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Шоу-бизнес

Встретившийся с автором песни «Я съел деда» возлюбленный Лободы позабавил зрителей

12:17 4 января 2021
Тилль Линдеманн

Немецкий музыкант Тилль Линдеманн, которому приписывали роман со Светланой Лободой, опубликовал в Instagram ремейк на короткометражку Энди Уорхола Andy Warhol, eating a hamburger, 1981.

«Попробуй это». — подписал ролик певец с хештегом #veganuary2021.

veganuary — это британская некоммерческая организация, которая пропагандирует и обучает веганству, поощряя людей придерживаться веганского образа жизни в течение января. Существует с 2014 года.

Как известно, Новый год Линдеманн отпраздновал в пустыне. В Дубае он встретился с российским рэпером Моргенштерном, автором скандальной песни «Я съел деда».
Фото из ОАЭ Моргенштерн опубликовал в Instagram-Stories.

По поводу встречи фанаты обоих эпатажных артистов оставили свои комментарии.

Напомним, в Дубаи солист немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн также сфотографировался со старшей дочерью российской певицы Алсу Микеллой. Фото девочки и взрослого скандального музыканта бурно обсуждали в сети.

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