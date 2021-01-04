Певица Настасья Самбурская отомстила подписчице за ботокс

Актриса и телеведущая Настасья Самбурская отомстила одной из интернет-пользовательниц, которая критиковала ее фото в социальных сетях, упоминая о ботоксе.

Самбурская разыскала фото подписчицы-хейтера и опубликовала его на своей страничке в Instagram, упомянув о «новогодней доске позора».

Под этой фотографией она разместила комментарий женщины, которая писала, что лицо Самбурской «перекосило от ботокса».

Напомним, что недавно Самбурская вступилась за коллегу по телецеху Регину Тодоренко, на которую напали хейтеры из-за неосторожных слов о жертвах домашнего насилия.

Жаловалась на хейтеров певица и телеведущая Анна Седокова, заявляя, что злые комментарии в социальных сетях ее сильно ранили, и назвала это буллингом.

Фото Настасьи Самбурской из социальных сетей.

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