«Не думайте ничего плохого»: Лолита устроила поцелуй с Линдеманном

Фронтмен метал-групп Rammstein и Lindemann Тилль Линдеманн отмечает 4 января свой 58-й день рождения. Как известно, новый год немецкий музыкант встретил в Дубае. Он уже успел «засветиться» с российским рэпером Моргенштерном, запечатлелся на фото старшей дочери певицы Алсу.

Российская певица украинского происхождения Лолита Милявская, которая тоже отдыхает в теплых краях, встретила вокалиста в день его рождения и сразу же опубликовала видео в своем Instagram-аккаунте.

«4 января день рождения у замечательного человека, поэта, музыканта, лидера Rammstein Тилля Линдеманна! Я поздравляю от всего сердца. Но отдельная любовь к твоей маме! Если бы все мамы на земном шаре так любили своих детей, то была бы отдельная планета, состоящая только из достойных и самодостаточных поэтов. Просто будь здоров и будь», — так Милявская поздравила своего коллегу и подписалась «названая сестра-панк».

Напомним, в последнее время Лолита Милявская очень изменилась. Она постройнела и замечательно выглядит. Во время шоу на одном из российских телеканалов артистка заявила, что снова замужем. Если учесть, что в апреле 2020 года певица официально развелась со своим пятым мужем Дмитрием Ивановым, то это уже шестой ее брак. О новом муже Лолиты пока ничего неизвестно.

Фото Instagram/lolitamilyavskaya

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