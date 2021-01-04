28.24 / 28.51 34.30 / 34.88
Киев: +3
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

«Не думайте ничего плохого»: Лолита устроила поцелуй с Линдеманном

13:23 4 января 2021
Лолита

Фронтмен метал-групп Rammstein и Lindemann Тилль Линдеманн отмечает 4 января свой 58-й день рождения. Как известно, новый год немецкий музыкант встретил в Дубае. Он уже успел «засветиться» с российским рэпером Моргенштерном, запечатлелся на фото старшей дочери певицы Алсу.

Российская певица украинского происхождения Лолита Милявская, которая тоже отдыхает в теплых краях, встретила вокалиста в день его рождения и сразу же опубликовала видео в своем Instagram-аккаунте.

«4 января день рождения у замечательного человека, поэта, музыканта, лидера Rammstein Тилля Линдеманна! Я поздравляю от всего сердца. Но отдельная любовь к твоей маме! Если бы все мамы на земном шаре так любили своих детей, то была бы отдельная планета, состоящая только из достойных и самодостаточных поэтов. Просто будь здоров и будь», — так Милявская поздравила своего коллегу и подписалась «названая сестра-панк».

Напомним, в последнее время Лолита Милявская очень изменилась. Она постройнела и замечательно выглядит. Во время шоу на одном из российских телеканалов артистка заявила, что снова замужем. Если учесть, что в апреле 2020 года певица официально развелась со своим пятым мужем Дмитрием Ивановым, то это уже шестой ее брак. О новом муже Лолиты пока ничего неизвестно.

Фото Instagram/lolitamilyavskaya

242

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Богдан и Екатерина Марченко

Вколовший российскую вакцину сын Оксаны Марченко перестал бриться после свадьбы

Мишина

«Холостячка» Мишина намекнула на беременность

Олег Винник

"Так не годится": Винник огорчил фанатов выступлением в новогоднюю ночь

Принц Гарри

От принца Гарри осталась лишь тень, у него теперь даже акцент американский – королевский биограф

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер