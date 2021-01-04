28.26 / 28.52 34.32 / 34.91
Киев: -1
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Эллерт высмеял попавшую в переделку Мишину

2:33 5 января 2021
Александр Эллерт

Победитель в шоу «Холостячка» Александр Эллерт пошутил над экс-«холостячкой» Ксенией Мишиной, выложив в соцсеть смешное фото.

В сториз в своем Instagram Эллерт опубликовал ролик с куда-то быстро бегущей и озирающейся по сторонам Ксенией, якобы управляемой Александром.

Мишина, отреагировавшая на шутку, уже в своем Instagram написала, что домой к Эллерту она бежит еще быстрее.

Напомним, что на новогодние праздники пара отправилась в Буковель и рассмешила фолловером, записав забавное видео в постели.

Ранее Александр Эллерт уже пошутил с «беременной Мишиной», опубликовав фото, на котором он целует большой живот Ксении. Правда, потом он признался, что это был фотошоп.

Фото Александра Эллерта из социальных сетей.

97

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Ани Лорак

Ани Лорак впервые показала нового члена своей семьи

Богдан и Екатерина Марченко

Вколовший российскую вакцину сын Оксаны Марченко перестал бриться после свадьбы

Марув

"Подкиньте уже ей деньжат на одежду": MARUV снова раздразнила эротическим фотосетом

«Разочаровали под Новый год»: «Дизель шоу» обвинили в плагиате

"Разочаровали под Новый год": "Дизель шоу" обвинили в плагиате

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер