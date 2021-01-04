Эллерт высмеял попавшую в переделку Мишину

Победитель в шоу «Холостячка» Александр Эллерт пошутил над экс-«холостячкой» Ксенией Мишиной, выложив в соцсеть смешное фото.

В сториз в своем Instagram Эллерт опубликовал ролик с куда-то быстро бегущей и озирающейся по сторонам Ксенией, якобы управляемой Александром.



Мишина, отреагировавшая на шутку, уже в своем Instagram написала, что домой к Эллерту она бежит еще быстрее.

Напомним, что на новогодние праздники пара отправилась в Буковель и рассмешила фолловером, записав забавное видео в постели.

Ранее Александр Эллерт уже пошутил с «беременной Мишиной», опубликовав фото, на котором он целует большой живот Ксении. Правда, потом он признался, что это был фотошоп.

Фото Александра Эллерта из социальных сетей.

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