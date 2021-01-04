«Восемьсот» и другие: топ-10 самых кассовых фильмов 2020 года

Киноиндустрия стала одной из наиболее пострадавших от пандемии коронавируса отраслей мировой экономики. По официальным данным, кассовые сборы кинотеатров в 2020 году упали на 80% по сравнению с предыдущим годом. Не вышли в прокат десятки фильмов, на которые киностудии возлагали большие надежды. Премьеру этих картин пришлось перенести, как это было, например, с 25-й частью бондианы. Но традиция остается традицией, и в первые дни января итоги мирового кинопроката за ушедший год все же были подведены. «ФАКТЫ» представляют первую десятку самых кассовых фильмов 2020 года.

1. «Восемьсот»

(оригинальное название — The Eight Hundred)

Кассовые сборы — 472,6 миллиона долларов. Бюджет — 80 миллионов долларов. Фильм снят китайскими кинематографистами на основе реальных событий, произошедших в Азии во время японо-китайской войны (1937−1945), которая стала частью Второй мировой. Конкретно рассказывается о защите Шанхая от японской армии. Снял военную драму Гуан Ху, китайский режиссер в шестом поколении. Отметим, что впервые в истории самым кассовым фильмом в мире стал не голливудский блокбастер. Кроме того, впервые за многие годы, лидер мирового проката не смог собрать не то что миллиард долларов, а даже полмиллиарда долларов.

2. «Плохие парни навсегда»

(оригинальное название — Bad Boys for Life)

Кассовые сборы — 426,5 миллиона долларов. Бюджет — 90 миллионов долларов. Фильм снят студией Columbia Pictures, которая входит в состав корпорации Sony Pictures. Боевик с Уиллом Смитом и Мартином Лоуренсом вышел в прокат в январе 2020 года до начала пандемии. Снят режиссерским дуэтом Адиль Эль Арби и Билал Фалла. Это третья часть серии «Плохие парни». Первая вышла в прокат в 1995 году и собрала 141,4 миллиона долларов при бюджете 19 миллионов долларов. «Плохие парни 2» в 2003 году принесли 273,3 миллиона долларов при бюджете 130 миллионов долларов. Так что третья часть оказалась наиболее успешной с коммерческой точки зрения. Кстати, она является самым кассовым фильмом 2020 года в США и Канаде.

3. «Мой народ, моя родина»

(оригинальное название — My People, My Homeland)

Кассовые сборы — 422,4 миллиона долларов. Бюджет пока не сообщается. Еще один китайский фильм оказался в тройке лидеров. Это комедийный киноальманах, состоящий из пяти новелл. Действие каждой из них происходит в одном из пяти крупнейших регионов Китая — Пекине, Гуйчжоу, Шанхае, Ханчжоу, Шэньяне. В создании картины приняли участие девять кинорежиссеров.

4. «Тенет»

(оригинальное название — Tenet, известен также как «Довод»)

Кассовые сборы — 362,6 миллиона долларов. Бюджет — 200 миллионов долларов. Фильм с Робертом Паттинсоном, Джоном Вашингтоном, Майклом Кейном и Кеннетом Браной снят студией Warner Bros. Картина культового режиссера Кристофера Нолана стала первым голливудским блокбастером, вышедшим в прокат в условиях пандемии. Фантастический боевик, действие которого частично происходит в Киеве, должен был принести создателям не менее миллиарда долларов. Поэтому руководство студии считает прокат «Тенета» провальным. Это вынудило компанию пойти на беспрецедентный для Голливуда шаг, вызвавший резкую критику со стороны владельцев кинотеатров. Warner Bros. решила все новые фильмы одновременно запускать и в прокате, и на различных стриминговых площадках.

5. «Убийца демонов»

(оригинальное название — Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba the Movie: Mugen Train)

Кассовые сборы — 318,4 миллиона долларов. Бюджет пока не сообщается. Этот полнометражный мультфильм снят японской компанией Ufotable. Он занимает третье место в списке самых кассовых лент в истории Японии, где вышел в прокат в октябре. По форме это классическое анимэ. По жанру — «темной фэнтези».

6. «Ежик Соник»

(оригинальное название — Sonic the Hedgehog, известен также как «Соник в кино»)

Кассовые сборы — 310,7 миллиона долларов. Бюджет — 95 миллионов долларов. Комедийный боевик с элементами компьютерной анимации снят студией Paramount Pictures. Режиссером картины является Джефф Фаулер. Главные роли исполнили Джим Кэрри и Джеймс Марсден. Фильм снят по мотивам популярной видеоигры Sonic. Объявлено о съемках второй части. Пока ее премьера запланирована на 2022 год.

7. «Дулиттл»

(оригинальное название — The Voyage of Doctor Dolittle, известен также как «Удивительное путешествие доктора Дулиттла»)

Кассовые сборы — 245,2 миллиона долларов. Бюджет — 175 миллионов долларов. Фильм снят голливудской студией Universal Pictures. Премьера состоялась в январе 2020 года. Главную роль исполнил известный актер Роберт Дауни-младший. Режиссером стал Стивен Гейган. Критики разгромили картину в пух и прах. Большинство зрителей сочли фильм скучным, несмотря на обилие спецэффектов. Он явно проигрывает более ранним экранизациям популярных книг о Докторе Дулиттле британского писателя Хью Лофтинга.

8. «Цзян Цзыя: Легенда об обожествлении»

(оригинальное название — Legend of Deification)

Кассовые сборы — 240,7 миллиона долларов. Бюджет пока не сообщается. Анимационный фильм снят в Китае. По жанру это фэнтези. Действие происходит за тысячу лет до нашей эры. Представитель могущественной некогда династии посвятил свою жизнь борьбе с коварным демоном, захватившим власть в мире людей и Богов.

9. «Хищные птицы (и фантастическая Харли Квинн)»

(оригинальное название — Birds of Prey, известен также как «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн»)

Кассовые сборы — 201,9 миллиона долларов. Бюджет — 100 миллионов долларов. Фильм снят голливудской студией Warner Bros. Режиссером стала Кэти Янь. Главные роли исполнили Марго Робби, Рози Перес, Юэн Макгрегор. Фильм является продолжением «Отряда самоубийц», который в 2016 году собрал 746,8 миллиона долларов в мировом прокате. Входит в киносерию так называемой «Расширенной Вселенной DC». Это картины, снятые на основе популярных комиксов DC Comics, к которым относятся «Супермен», «Бэтмен», «Аквамен», «Чудо-женщина» и другие.

10. «Жертвоприношение»

(оригинальное название — The Sacrifice)

Кассовые сборы — 161 миллион долларов. Бюджет пока не сообщается. Фильм снят в Китае менее чем за два месяца! В нем рассказывается об участии китайской народной армии в войне между Северной и Южной Кореей в 1953 году. Картина состоит из трех частей, каждая из которых предлагает свой взгляд на эти события. В создании фильма принимали участие три разных режиссера.

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