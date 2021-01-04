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Шоу-бизнес

Изменившаяся Maruv устроила горячий танец

4:28 5 января 2021
Марув

Эпатажная Maruv, которая часто становится объектом критики хейтеров из-за ее уж очень откровенных костюмов, выложила в сеть видео с репетиции.

Певица, на которой надеты обычные шорты и футболка, репетирует танец — видео она выложила в сториз в Instagram. А вот цвет ее волос изменился — зрители привыкли видеть ее в образе брюнетки, а вот на видео Анна Корсун — блондинка. Правда, с темными корнями волос.

Напомним, что Анна Корсун надевает откровенные костюмы не только во время выступлений. Так, будучи приглашенной в жюри шоу «Суперстар», певица пришла в «минималистическом» наряде — корсете, чулках с подтяжками, в кружевном поясе и в обуви на огромной платформе.

В комментариях к фотографиям, которые певица выложила в соцсеть, в топ вышел комментарий: «Бідолаха постійно в одних трусах».

Фото Анны Корсун из социальных сетей.

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