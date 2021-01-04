«Я напугал детей, прошу прощения»: Том Хэнкс шокировал телезрителей своим внешним видом

Американский актер Том Хэнкс шокировал телезрителей, продемонстрировав в эфире британской программы The Graham Norton Show свою новую прическу, а вернее ее отсутствие.

Для фильма режиссера База Лурмана об Элвисе Пресли, где 64-летний Том играет полковника Тома Паркера (импресарио знаменитого певца), кинозвезде пришлось побриться наголо. Свою лысую голову Хэнкс показал, сняв кепку. Сам Том назвал это «ужасом». «Я напугал детей, прошу прощения», — сказал он в шутку.

Съемки фильма, который проходят в Австралии, пришлось отложить в марте, когда обладатель двух премий «Оскар» Хэнкс и его жена Рита Уилсон подхватили коронавирус — одними из первых среди западных знаменитостей.





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