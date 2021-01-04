28.24 / 28.52 34.30 / 34.89
Киев: +3
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Олег Винник в обнимку с женой спел про самую красивую женщину и Бали

15:07 4 января 2021
Олег Винник

Популярный певец Олег Винник выложил в соцсети видео с новогоднего концерта, где он исполняет песню о красивой женщине и поездке на Бали.

Олег Винник исполнял песню «Наталя-Наталі», а в какой-то момент подошел к своей супруге — певице Таюне (Таисия Сватко), которая традиционно выступает у него на подпевке.

Певец приобнял жену за плечи и они вместе продолжили: «Красунь багато на землі, а ти найкраща, Наталі».

Недавно Олег Винник опубликовал видео, где показано, как представители программы «Зірковий шлях» награждают его призом от фанаток -«волчиц». Призом оказалась бейсболка, декорированная мордой волка из тонких прутиков, а в качестве премии ему предложили «самый масштабный поцелуй года».

Фото Олега Винника из социальных сетей.

208

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Богдан и Екатерина Марченко

Вколовший российскую вакцину сын Оксаны Марченко перестал бриться после свадьбы

Мишина

«Холостячка» Мишина намекнула на беременность

Армен Джигарханян

«Кричал: «Мама, мамочка!»: медсестра раскрыла жуткие подробности последних дней Джигарханяна

«Разочаровали под Новый год»: «Дизель шоу» обвинили в плагиате

"Разочаровали под Новый год": "Дизель шоу" обвинили в плагиате

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер