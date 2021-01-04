Олег Винник в обнимку с женой спел про самую красивую женщину и Бали

Популярный певец Олег Винник выложил в соцсети видео с новогоднего концерта, где он исполняет песню о красивой женщине и поездке на Бали.

Олег Винник исполнял песню «Наталя-Наталі», а в какой-то момент подошел к своей супруге — певице Таюне (Таисия Сватко), которая традиционно выступает у него на подпевке.

Певец приобнял жену за плечи и они вместе продолжили: «Красунь багато на землі, а ти найкраща, Наталі».

Недавно Олег Винник опубликовал видео, где показано, как представители программы «Зірковий шлях» награждают его призом от фанаток -«волчиц». Призом оказалась бейсболка, декорированная мордой волка из тонких прутиков, а в качестве премии ему предложили «самый масштабный поцелуй года».

Фото Олега Винника из социальных сетей.

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