"Дантесиков наделали?": Дантес и Дорофеева показали, как отдыхают на Бали

Телеведущий Владимир Дантес вместе с супругой — певицей Надей Дорофеевой — показали свежее фото с отдыха на Бали, куда они улетели еще до Нового года.

Пара снялась на песчаном берегу — фото в Instagram выложила Надя Дорофеева. Она снялась в желтом топе и накинутой на плечи светлой рубашке, а ее муж — в темном.

Многие интернет-пользователи писали о красивой паре, оценивали широкую улыбку Дорофеевой и спрашивали, не сделали ли супруги в отпуске «дантесиков».

Ранее Владимир Дантес то ли пожаловался, то ли похвастался, что умудрился обгореть на солнце 30 декабря: «Знаете, это же прекрасно! Мажусь алое и радуюсь! Потому что со мной такое впервые».

Фото со странички Нади Дорофеевой в социальных сетях.

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