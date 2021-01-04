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Шоу-бизнес

Оля Полякова похвасталась своим особняком: впечатляющее видео

15:59 4 января 2021
оля

В жизни певицы Оли Поляковой, похоже, закончилась черная полоса. Совсем недавно исполнительница жаловалась, что ей приходится экономить в связи с карантином, а сейчас готова похвастаться пристроенной к дому роскошной верандой с выходом к озеру. Видео показал YouTube-канал Сплетница.

На веранде дизайнеры предусмотрели панорамные окна в пол. Через такие окна-двери можно выйти к водоему и полюбоваться природой. На мостике у озера предусмотрены уличные светильники в ретро-стиле, чтобы гулять было уютно даже в вечернее время.

В холодное время года веранда обогревается камином. Для гостей дома закуплен набор мягких кресел, кушеток и кресел-качалок.


Напомним, у Оли Поляковой грандиозные ожидания от 2021 года. «Я иду в 2021-й с новыми песнями, хорошим настроением и с мыслью, что все будет круто», — сообщила она.

Фото polyakovamusic/Instagram

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